Malhação: Sonhos

Edgard consegue disfarçar a ligação de Cobra para Heideguer e Lucrécia. Gael e Karina se preocupam com Cobra. Gael anuncia que treinará Karina. Todos apoiam Lucrécia, que acredita que Jade foi sequestrada por Cobra. Heideguer mostra a Duca e Gael um vídeo de Lobão e Cobra sobre o esquema de apostas e insinua que a luta será cancelada. Edgard convida Henrique para voltar à Ribalta. Nando sugere que Sol cante uma música de Pedro na televisão. Juvenal avisa a Heideguer que encontrou o carro do advogado. Jade e Cobra avistam uma casa no meio da mata.

Nos Tempos do Imperador

Gastão e Isabel chegam ao Brasil, e o conde se ressente por não ter sido avisado sobre a guerra. Isabel pede que Luísa convença Gastão a não ir para a guerra. Tonico provoca Samuel, que afirma a Augusto que o deputado tem algum interesse na guerra. Nélio encontra uma carta comprometedora para Tonico. Justina e Guebo se beijam. Leopoldina descobre que está grávida. Tonico e Pedro conversam sobre o assassinato de Ambrósio, e Samuel fica mexido.

Quanto Mais Vida, Melhor

Nedda passa mal com a briga de Neném e Roni. Odaílson chama Deusa para sair. Celina faz intriga de Rose para Guilherme. Tigrão oferece carona para Soraia. Jandira se desespera ao saber que Roni vai morar com elas quando sair da cadeia. Paula e Marcelo se beijam. Flávia passa a noite com Murilo. Betina treina passos de pole dance às escondidas. Jandira conversa com o ex-marido sobre Roni. Tina faz as pazes com Tigrão, e Soraia observa os dois. Flávia tem uma alucinação na porta da delegacia e acaba perdendo os dólares.

Um Lugar ao Sol

Lara resolve refazer os passos de Christian na noite de sua morte para chegar até o irmão do ex-namorado. Bárbara fica constrangida na frente de Janine, quando Christian/Renato a surpreende com um convite para comemorar o texto que ela supostamente escreveu. Bárbara e Santiago deixam o show de Nicole depois que a humorista ironiza a irmã e o pai. Nicole é demitida e pede desculpas a Bárbara. Túlio demite Ravi, mas Christian/Renato intercede em favor do amigo. Túlio percebe a proximidade da relação entre Ravi e Christian/Renato. Lara e Geize identificam Christian e Renato em uma foto e concluem que Christian encontrou o irmão no dia de sua morte.