Mar do Sertão

Xaviera ouve a conversa entre Candoca e Tertulinho. O Coronel chora com a desconfiança de José. Timbó descobre que o açude está contaminado. Zahym acolhe Maruan e Labibe. Pajeú ameaça Vespertino para que ele se mantenha longe de Deodora. Xaviera termina com Tertulinho e vai embora da fazenda. Nivalda repreende Sabá por ter contaminado o açude com as algas. Xaviera explica como Kadija irá convencer Omar a mudar de ideia com relação a Maruan. Timbó conta para Candoca e José sobre a contaminação do açude. O Coronel ouve encantado o culto de Dagmar. Candoca e Timbó avisam a cidade da contaminação do açude. José exige que Tertulinho feche o açude.



Vai na Fé

Marlene culpa Sol pelo sumiço de Duda. Sol decide procurar a filha. Ben convence Dezirê a deixar que ele a represente. Fred e Guiga debocham do envolvimento de Otávio e Jenifer. Lumiar gosta de ver Ben animado com o caso de Dezirê. Sol encontra Duda. Marlene tenta disfarçar as fortes dores no quadril, mas Sol percebe. Kate pede trabalho para Hugo. Ben e Sol lembram um do outro. Ben fica intrigado com a história de Dezirê. Kate e Hugo fingem namorar para fugir de policiais. Carlão pede para Jairo tomar conta de sua esposa e ela se irrita com a conversa. Marlene sente uma forte dor no quadril e cai. Duda liga desesperada para Carlão, e Sol ouve.



Travessia

Oto e Brisa discutem. Talita se nega a dar dinheiro para Gil, sem saber que o ex-namorado está sendo ameaçado por bandidos. Pilar e Montez escutam Helô dizer a Creusa que a localização do cofre está com ela. Guida se disponibiliza a dar um depoimento que possa incriminar Moretti no hackeamento, a pedido de Guerra. Oto diz a Karina que voltará a Portugal. Guerra e Cidália sofrem um acidente no carro do empresário, que capota após uma explosão. Moretti reage à notícia do acidente de Guerra. Helô deduz que Guerra sofreu um atentado. Ari comunica a Chiara, Núbia e Dina que Guerra está muito mal.