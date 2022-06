Além da Ilusão

Isadora e Davi reatam e Heloísa comemora. Olívia é presa por Salvador e Violeta exige acompanhar a funcionária. Darcy Vargas repreende a atitude de Julinha. Eugênio se desespera com a situação da fábrica. Abel oferece negociação a Violeta e Joaquim aceita. Violeta tem uma ideia para salvar a fábrica da falência e Eugênio a beija. Heloísa sofre com a proximidade do aniversário de sua filha e Leônidas se compadece. A radionovela de Leopoldo e Arminda é um sucesso. Julinha decide se fazer passar por Darcy na rádio e a primeira-dama a expulsa

da LBA. Joaquim afirma a Úrsula que deseja tirar a fábrica de Violeta e Eugênio.



Cara e Coragem

Pat conversa com Moa e demonstra preocupação. Danilo manda Rebeca pegar Chiquinho da casa de Moa. Jonathan decide sumir por uns tempos após a morte de Clarice. Duarte obriga Jéssica a ir à delegacia. Pat chega à casa de Moa e o flagra discutindo com Danilo. Ítalo não consegue depor sobre o caso de Clarice. Pat e Moa conversam com o investigador Paulo e tentam mostrar o vídeo enviado por Clarice. Duarte acompanha Jéssica até a delegacia vestido de Bob Wright. Pat e Moa descobrem que o vídeo de Clarice foi apagado. Ítalo se aproxima de Moa e Pat e os leva até a casa de Jonathan. Leonardo se culpa pela morte de Clarice. Moa, Pat e Ítalo encontram Jonathan. Gustavo vê Bob Wright na frente da delegacia. Ítalo acusa Jonathan de ter tirado a vida de Clarice.



Pantanal

Tadeu impede que Guta mate a sucuri. José Lucas é duro com Jove durante o caminho da comitiva. Incentivada por Zaquieu, Mariana grava um vídeo de aniversário para Jove, dizendo que o ama. Tadeu se sente culpado por ter deixado Jove sair com a comitiva, diante do mau tempo. Filó não gosta que José Leôncio responsabilize Tadeu por Jove ter saído com a comitiva. Um comparsa de Tenório o alerta para não se expor por causa da fiscalização da Receita Federal. Jove não gosta da decisão de José Lucas de retornar com a boiada para a fazenda. Trindade avisa que foi o diabo quem aconselhou sobre a volta da comitiva.