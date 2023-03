Mar do Sertão

José pede para Fubá Mimoso contar quem o contratou para matá-lo. Xaviera sugere que Tertulinho doe terras que estão ociosas. Lorena avisa a Padre Zezo que José está bem e que Fubá Mimoso se arrependeu. Noé conta para Deodora que aceitará o dinheiro do Coronel e ela implora que Pajeú o mate. Deodora manipula Tertulinho, que vai atrás de Noé. Catão e o Coronel preparam uma emboscada para Noé, que chega armado para o encontro. Tertulinho encontra Noé e os dois se enfrentam. A arma de Noé dispara enquanto ele está agarrado a Tertulinho.



Vai na Fé

Bruna confronta Theo, que a trata com hostilidade. Anthony posta um vídeo de Érika falando de Lui. Sol não consegue cantar para vender as quentinhas por causa de Theo. Lui se entristece ao ver o vídeo de Érika. Orfeu convence Theo a fazer um negócio ilícito. Érika furta a agenda de Wilma. Theo se esconde quando vê Guiga na porta de seu apart discutindo com Kate. Vitinho tem uma ideia para tentar ajudar Lui e o inscreve no evento de Julião. Clara procura Lumiar. Jenifer é assediada no ônibus, e Eduardo a ajuda. Yuri recebe uma mensagem pedindo para comparecer à delegacia. Sol fica tensa com a presença de Theo novamente em seu local de trabalho. Yuri é preso injustamente, e Lumiar e Ben assumem o caso. Lumiar teme o entrosamento entre Ben e Jenifer.



Travessia

Núbia não gosta de ver Brisa na festa. Stenio diz a Helô que Moretti quer atribuir a Guerra a paternidade de Ivan. Leonor percebe o interesse de Talita por Caíque. Brisa discute com Ari e acaba jogando o rapaz na piscina. Brisa vê Oto chegando à festa com Bia e conclui que ele era o pierrô. Brisa envia um vídeo para Guerra, pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Oto comenta com Dante que não confia em Guida. Guerra não se sente bem e no hospital fica sabendo que terá de fazer nova cirurgia. Ari dá a entender a Gil que o projeto do casarão não terá o resultado esperado por Guerra.