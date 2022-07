Além da Ilusão

Davi não deixa Isadora interromper o encontro entre Joaquim e Iolanda. Tenório pensa em escrever um artigo para um jornal. Joaquim garante que consumará seu casamento, e Isadora fica temerosa. Davi decide deixar Campos. O golpe de Enrico no cassino é descoberto, e Santa oferece uma recompensa pela captura do falsificador das fichas. Onofre anuncia que Lucinha será sua nova assistente. Isadora confirma todas as informações sobre Joaquim com Iara. Inácio oferece sua fortuna para ajudar Santa. Isadora se declara para Davi e os dois se beijam.



Cara e Coragem

Andréa avisa que Pat ainda não pode ter muitas informações sobre o grupo. Pat decide contar para Moa e Ítalo o que descobriu sobre o grupo de Andréa. Renan é ovacionado pelos bailarinos. Ítalo convence Pat a colocar uma câmera e uma escuta durante as reuniões secretas com o grupo de mulheres. Rico e Lou são escolhidos para fazerem um trabalho de dublês juntos. Ítalo percebe o olhar apaixonado de Moa para Pat. A delegada Marcela conversa com Regina e Jarbas avisa a Ítalo. Pat e Moa veem Danilo com homens que acreditam ser os empresários que desejam comprar a fórmula de Leonardo.



Pantanal

Tenório deixa claro para Maria Bruaca que ele é quem manda na casa e sugere que a mulher deixe a fazenda. Guta e Marcelo se beijam. Tenório pensa em atentar contra Alcides e Maria Bruaca. Érica elogia José Leôncio para José Lucas. Muda pede a Tibério que tenha paciência. José Lucas sente um baque quando Érica anuncia que vai embora e deseja deixar apenas na fazenda a lembrança de tudo o que viveram juntos.