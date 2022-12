Mar do Sertão

José se emociona com a atitude de Manduca. Tertulinho agride Pajeú. Anita rouba um teste de gravidez usado e entrega para Cira. Lorena estranha quando a pastora Dagmar faz um comentário sobre o passado de Canta Pedra. Maruan e Labibe se beijam. Firmino disfarça ao ver Padre Zezo repreender Vancleipor mandar flores para Lorena. Deodora manipula Pajeú, que procura Candoca. Candoca escreve um artigo no jornal acusando todos os poderosos da região. Deodora se enfurece ao ler a manchete da Gazeta de Canta Pedra.



Cara e Coragem

Clarice tem uma ideia para conseguir despistar o esquema de segurança de Ítalo e combina com Luana. Martha enfrenta Danilo. Moa e Pat se preparam para uma ação perigosa. Gustavo revela o conteúdo de seu depoimento, e Duarte se emociona. Pat decide pedir para Alfredo fazer um exame de DNA, antes de falar com Moa sobre Sossô. Clarice, vestida como Anita, vai com Luana ao bar onde haverá o encontro com Armandinho. Dalva tenta convencer Anita a sair com ela. Luana pega as chaves do apartamento de Jonathan na bolsa de Armandinho e entrega para Clarice. Pat e Rico percebem uma mudança no comportamento de Moa. Clarice procura por seus documentos na casa de Jonathan. Pat afirma a Rômulo que não está interessada em fazer a campanha para ele. Moa pressiona Pat a contar o que ela está escondendo dele.



Travessia

Cidália diz a Guerra que Dante e Sara não fizeram nenhuma ligação entre Chiara e o filho que Débora esperava. Oto agradece a Stenio por ter contratado seus serviços. Stenio avisa a Moretti que espera que ele dê boas referências de Oto ao juiz, para o bem do próprio cliente. Oto segue as instruções dadas por Stenio para contar a história da prisão de Brisa. Ari fica irritado ao ver um vídeo de Tonho postado por Brisa. Juliana e Flora avisam para Brisa que o Juiz garantiu que irá liberar a visita assistida. Theo não gosta da decisão dos pais de estipularem horários para o filho usar o computador. Ari chega com a polícia à casa de Brisa, perguntando por Tonho.