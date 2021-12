Malhação: Sonhos

Germano localiza a mãe de Nat, que lhe pede para ligar para Duca. Com o apoio de Gael, Cobra pede Jade em casamento na frente de Lucrécia. Duca revela a Gael que Nat pode estar viva. Duca e Gael se encaminham para a clínica. Lobão e Luiz decidem raptar Nat. Ao escapar da clínica com Lobão e Luiz, Nat vê Duca chegar com Gael e reconhece seus supostos inimigos.

Nos Tempos do Imperador

Teresa se decepciona com Celestina e a manda embora da Quinta. Pedro conversa com Samuel. Leopoldina, Isabel e Nicolau se despedem de Celestina. Pilar deixa a Ordem Terceira, sob forte emoção de todos. Cândida aconselha Zayla a ter humildade. Pedro afirma a Samuel que Tonico será preso. Luísa é intimada a depor sobre o caso de Samuel. Teresa deseja a felicidade de Celestina, mas chora a perda da amiga. Pedro pede que Caxias procure Zayla. Bernardinho se insinua para Lupita, como parte do plano de Lota. Pilar sugere fugir com Samuel. Borges interroga Luísa.

Quanto Mais Vida, Melhor

Roni implora que Neném pague sua dívida. Betina manda uma foto de Carmem para Paula. Neném acerta com Conrado os detalhes do pagamento. Rose conta para Joana como conheceu seu marido. Flávia sugere a Guilherme que eles provoquem ciúmes em Rose. Neném se atrasa para o treino e Trombada cobra para deixar que ele jogue no amistoso. Carmem faz uma proposta para Nedda desistir do contrato com a Terrare e Paula discute com a vilã. Guilherme pensa no plano de Flávia. Marcelo tenta se aproximar de Flávia, que fica desconfiada. Osvaldo flagra Teca fazendo massagem em Neném. Paula persegue Carmem pela cidade e as duas acabam presas. Neném desiste de pagar a dívida de Roni. Guilherme e Rose se beijam.

Um Lugar ao Sol

Roney acaba ferindo Stephany ao confrontar Christian/Renato. Santiago leva Érica e Stephany para o hospital. Lara é contra a decisão de Noca de vender o prato a preços baixos. A fila que forma na calçada para o restaurante de Noca chama a atenção da imprensa. Christian/Renato fica atônito ao assistir à entrevista de Noca pela televisão. Geize conta a Noca que viu um rapaz igual ao Christian no mercado. Francisco passa mal depois de comer o frango que Samuel distribuiu para seus funcionários. Ravi questiona Samuel e acaba preso. Joy pede ajuda a Christian/Renato, que paga a fiança de Ravi e leva Francisco para o hospital. Santiago leva Luan ao encontro de Érica, que está no hospital com Stephany, e fica perplexo ao ver Christian/Renato com Francisco.