Mar do Sertão

Timbó, Xaviera e Anita iniciam a encenação para Fubá Mimoso. Lorena se diverte com a pastora Dagmar. Deodora pede para Pajeú atentar contra a vida de Noé. Floro acusa Vespertino de conspirar com Deodora contra ele. Noé persegue Deodora. Fubá Mimoso descobre a farsa de Timbó, Xaviera e Anita. A pastora Dagmar repreende o Coronel por sua conduta e ele fica sem entender sua atitude. Noé beija Deodora, e Pajeú vê os dois juntos. Candoca e José veem Maruan dançar para Labibe. Pajeú sofre por causa de Deodora. Tertulinho cobra o serviço que encomendou para Fubá Mimoso.



Vai na Fé

Lumiar fica desconcertada com o pedido da filha de Sol. Yuri sugere que Jenifer tente falar com o DJ do baile que Sol frequentava. Ben se aconselha com a mãe de uma das vítimas do acidente. Ben liga novamente para casa de Sol. Sol se lembra de quando viu Ben beijando Lumiar e chora. Sol afirma a Bruna que não quer que Ben ou Theo se aproximem de Jenifer. Bruna fala com Ben como se fosse Sol. Theo convence Lumiar a forjar um acordo da seguradora para fazer com as famílias das vítimas do acidente, sem que Ben saiba. Ben vai até a casa de Sol. Theo e Orfeu instruem um falso advogado para falar com as famílias das vítimas. Ben e Sol se encontram.



Travessia

Stenio informa a Moretti que o cliente irá refazer o exame de DNA em um laboratório indicado pelo Juiz. Guida avisa a Ivan que a armação que eles montaram é uma espécie de cobrança por danos morais do que sofreu com Moretti. Sara se emociona ao abraçar Ivan, pensando que o rapaz é filho de Débora. Ari diz a Brisa que Oto está no Rio. Helô avisa a Juliana e a Flora que o inquérito de Brisa foi encontrado. Brisa vê Oto abraçado com uma mulher, sem reconhecer Bia. Núbia e Brisa discutem. Laís avisa a Stenio que o inquérito de Brisa foi encontrado. Moretti pergunta a Guida quanto ela quer para desaparecer com o suposto filho.