Mar do Sertão

José explica suas intenções a Candoca, e os dois se entendem. Laura, Márcio e Deodora iniciam seus planos para destruir José, e Tertulinho exige que Candoca não seja prejudicada. Labibe pede que Maruan fique em Canta Pedra, e os dois se beijam. Ismênia descarta o remédio que Deodora administra para o Coronel em segredo, e o substitui por azeite. Timbó chantageia Latifa e a obriga a fazer seu trabalho. Candoca descobre que não poderá se casar na igreja com José. Márcio percebe que Laura está apaixonada por Tertulinho. Vespertino presenteia Tertulinho. José encontra Márcio.



Cara e Coragem

Clarice tenta se explicar para Anita. Pat e Moa se separam. Danilo sofre com o afastamento de Rebeca. Regina critica Leonardo por desistir da presidência da SG. Andréa conversa com Clarice sobre Bob Wright. Fernanda conta para Moa que Danilo foi o culpado por seu acidente. Moa descobre que Célia trabalha como copeira na presidência da SG. Clarice reassume a presidência da SG. Anita enfrenta Clarice por causa de Ítalo. Dagmar ouve Leonardo dizer que se orgulha por não carregar mais a culpa pela morte da irmã. Pat e Lou se apoiam. Teca avisa a Duarte que o denunciou para a polícia. Danilo pede para Regina se unir a ele. Moa lembra de Pat dançando com Lou na companhia de dança. Rebeca revela para Pat que Moa dormiu em sua casa com Chiquinho.



Travessia

Laís disfarça sua preocupação e diz a Cidália que Stenio foi à Espanha atender um cliente. Juliana avisa a Brisa que Ari informou ao Juiz sobre sua ida ao parque para ver o filho. Helô pede informações para Laís sobre o cliente da Espanha de Stenio, para poder ajudar a localizar o advogado que há dias não dá notícias. Karina elogia a aula de Monteiro para Isa, que fica surpresa. Helô descobre que o cliente de Stenio da Espanha é perigoso. Moretti fica surpreso quando Guida lhe conta que Leonor agora tem um namorado. Moretti coloca um GPS escondido no carro de Oto.