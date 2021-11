Malhação: Sonhos

Lobão orienta Luiz a visitar a clínica psiquiátrica e descobrir se Nat está viva. Cobra pede a Quitéria que siga as instruções de Edgard. Pedro estranha a ausência de Karina, que se esforça para chamar a atenção dos vizinhos. Heideguer comunica a Gael que, com o depoimento de Ernesto sobre a armação no laboratório, o Juiz decretou a prisão provisória de Lobão. Pedro pede ajuda ao porteiro para entrar no apartamento de Lobão. Edgard prepara Joaquina para a encenação que resgatará Quitéria e sua família do ginásio. Karina se desespera em seu cativeiro. Gael acredita que conhece Quitéria. Começa a luta de Duca e Cobra. Luiz reconhece Nat na clínica.

Nos Tempos do Imperador

Caxias alerta Pedro sobre sua falta de treinamento militar e pede ajuda a Luísa para demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exército. Samuel confronta Zayla. O plano de Pilar e Dolores dá certo, e Tonico desiste de obrigar Nélio a ingressar na guerra. Isabel sofre por não ter engravidado. Pedro comemora os sinais de apoio da Argentina ao Brasil. Nino pede Celestina em casamento. Luísa discute com Pedro por sua recusa em desistir da guerra. Tonico compra o ateliê de Madame Lambert para Zayla.

Quanto Mais Vida, Melhor

Neném abraça as filhas para tentar se acalmar e implora que Osvaldo consiga um time para ele jogar. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Paula convence os diretores a se empenharem com ela para recuperar a empresa. Celina questiona Rose sobre seus sentimentos. Paula pensa em usar Neném na campanha de seu novo produto. Neném decide vender seus troféus e medalhas. Juca avisa a Flávia que ela está sendo procurada pela polícia por causa do golpe no aeroporto. Rose segue Neném pelas ruas. Guilherme é preso com Tigrão. Daniel se surpreende com as infrações de Tigrão. Neném se recusa a participar da campanha de Paula. Guilherme pede ajuda para conquistar seu filho, e Rose o apoia. Neném treina com Osvaldo. Flávia muda o visual e surpreende Murilo. Nedda é despejada do salão, e Neném a conforta.

Um Lugar ao Sol

Maria Fernanda conta a Bárbara que tem um filho. Lara alerta Mateus para a situação contábil da sapataria. Elenice convida Alípio para se hospedar em sua casa. Bárbara aceita a oferta de Elenice para cuidar da venda de seu imóvel. Santiago libera recursos para Christian/Renato realizar seu projeto de capacitação pessoal. Christian/Renato revela a Ravi que tem receio de Bárbara terminar o casamento se souber da existência de Luc. Nicole escuta Christian/Renato marcando um encontro com Maria Fernanda. Maria Fernanda recusa o dinheiro de Christian/Renato e decide que Luc não conviverá com ele. Nicole observa, sem ser vista, o encontro de Maria Fernanda com o Christian/Renato. Nicole liga para Bárbara.