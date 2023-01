Mar do Sertão

Vespertino e Floro comemoram a entrada do dinheiro para a construção do hospital, mas escondem de Candoca. O sheik Omar chega a Canta Pedra e pede sigilo a Quintilha. Xaviera está atormentada com suas dúvidas sobre o caráter de Tertulinho. O Coronel conta a José e Candoca que foi interditado por Tertulinho. Deodora afirma a Pajeú que tomará tudo do Coronel. Firmino confessa seu amor por Lorena, que diz que é apenas sua amiga. O sheik Omar agradece Timbó e Tereza por terem salvado a vida de Maruan. Omar se apresenta para Maruan. José questiona Fubá Mimoso/Dom Tião sobre o mandante de seu assassinato.



Vai na Fé!

Ben fica impaciente ao saber que o cliente de Lumiar, pai de Guiga, foi preso no aeroporto com muito dinheiro. Fred vê Kate tirando foto de Guiga e a repreende com grosseria. Lumiar e Ben chegam ao aeroporto. Jenifer e Otávio se beijam no carro. Lumiar e Ben explicam para Guiga o que houve com seu pai. Érika critica Anthony por se gabar de uma notícia que não fez sucesso algum. Ivy conta para Wilma que foi ela quem divulgou a foto de Sol e Lui no momento do acidente na piscina. Sol e Lui gravam o clipe. Carlão é assaltado.



Travessia

Guida diz a Leonor que não acredita que Caíque seja assexual. Caíque conversa com Rudá sobre orientação sexual e revela ao sobrinho de Leonor que percebe que o adolescente também é assexual. Guida conta a Inácia tudo o que aconteceu com ela. Theo se nega, de forma intempestiva, a ficar no chalé. Isa percebe que o irmão não está bem. Oto aceita a proposta de Stenio de assumir o hackeamento sozinho, para livrar Brisa. Guerra avisa a Ari que entrará com a licitação do casarão após a denúncia ao Moretti, e que o rapaz é quem vai fazer a campanha do shopping. Cidália repreende Guerra por conta de sua relação com Guida. Isa avisa à família que Theo sumiu. Oto confessa a Helô que hackeou o site de uma Fundação em São Luís do Maranhão.