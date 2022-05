Além da Ilusão

Davi não encontra Isadora no quarto do hotel e se desespera. Arminda se enfurece com Mariana. Úrsula garante que casará com Eugênio. Davi alerta Arminda sobre o sumiço de Isadora. Úrsula provoca Violeta. Joaquim e Davi tentam falar com Tavinho. Nelsinho beija Isadora. Tavito destrata Mariana, e Arminda a consola. Violeta é hostil com Úrsula. Arminda descobre para onde Nelsinho levou Isadora e avisa a Rafael e Joaquim. Nelsinho dopa Isadora. Inácio ajuda Arminda a prender Tavito. Isadora sente-se mal, e Nelsinho a leva para o quarto no hotel. Davi e Joaquim vão atrás dos dois.



Pantanal

Jove pede a Juma para morar na casa de José Leôncio como sua companheira. Filó fica chateada com as palavras de José Leôncio sobre Tadeu. Irma confessa que teme sua aproximação com Trindade. Guta demonstra interesse em saber sobre a outra família de Tenório. Túlio e José Lucas chegam à fazenda para jogar truco com os peões. Jove fala a Juma que o Velho do Rio é seu avô. Tadeu diz a Filó que José Lucas deve ser filho de José Leôncio. José Leôncio convida José Lucas para ser peão de sua fazenda. Tibério fere Levi para defender Muda. Trindade aborda Levi ao vê-lo fugindo da fazenda.



A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Quanto Mais Vida, Melhor!