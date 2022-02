Além da Ilusão

Joaquim resgata Isadora e encontra o cachorro perdido. Davi enfrenta Gaspar e faz uma aposta com ele. Leônidas ajuda a salvar Matias e se encanta por Heloísa. Davi diverte os presos e os carcereiros com suas mágicas. A nova vila dos operários começa a ser construída. A Tecelagem Tropical é inaugurada. Passam-se dez anos. Joaquim tenta convencer Isadora a não trabalhar durante a viagem ao Rio de Janeiro. Úrsula se irrita ao ver Arminda no trem com Isadora. Constantino repreende Julinha por continuar jogando no cassino. Artur tenta convencer Davi a desistir de fugir da cadeia.



Quanto Mais Vida Melhor

Rose recusa o pedido de Guilherme e decide lutar para ficar com Neném. Flávia e Cora são inocentadas. Paula exige que Marcelo a ajude. Guilherme apoia o fim do namoro de Tigrão. Odaílson leva Daniel até a Tijuca. Guilherme vai atrás de Daniel. Ingrid vê Flávia e Murilo se beijando e conta para Gabriel. Neném consola Tina. Rose questiona Nedda sobre o casamento de Neném e Paula. Teca aponta para Cora o homem que ela precisa enganar. Neném procura Tigrão. Guilherme vê Flávia com o vestido de Rose. Paula encontra Rose conversando com Nedda.



Um Lugar ao Sol

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao ficar sabendo que a mãe foi flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Nicole tenta conversar com Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. Bárbara compra todo o estoque do livro de Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que Nicole gosta do dublador. Christian/Renato avisa a Santiago que decidiu se separar de Bárbara e que gostaria de falar com o sogro sobre seu desligamento da Redentor. Ilana confessa a Rebeca que se apaixonou por Gabriela.