Além da Ilusão

Arminda conta para Inácio sobre a chantagem de Mariana. Joaquim afirma que voltará com Isadora. Violeta exige que Mércia e Natan saiam de sua fazenda. Iolanda fala sobre o pai de seu filho para Isadora e Joaquim fica animado. Arminda assume seu lugar na rádio. Mariana beija Inácio. Emília descobre que foi enganada por Enrico. Violeta termina com Eugênio. Heloísa descobre o segredo de Leônidas. Chega o dia da estreia do espetáculo do teatro de revista.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném percebe o olhar triste de Tigrão, quando Tina o apresenta para Gabriel. Joana discute com Guilherme. Celina implica com Flávia. Rose fala com Neném. Daniel conversa com Joana sobre as atitudes de Guilherme. Paula tem uma ideia para um novo produto da Terrare. Roni pensa em um lugar para lavar o dinheiro das máquinas caça-níqueis. Rose liga para Neném. Daniel demonstra sua preocupação com o filho para Celina. Flávia comenta com Guilherme que Neném precisa saber que é pai de Tigrão.



Pantanal

José Leôncio quer conversar com Tibério. Guta se abre com Jove. Tibério vai embora com José Leôncio, e Muda reage contrariada. José Leôncio questiona Jove sobre o Velho do Rio. Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. Jove provoca José Leôncio. Mariana se preocupa com as finanças da família. O Velho do Rio pergunta por Jove para Juma. Jove discute com José Leôncio.