Malhação: Sonhos

Gael defende Pedro, sem estragar o seu disfarce. Karina estranha que Pedro tenha se atrasado para encontrá-la. Pedro tenta fazer Karina desistir de bisbilhotar Lobão e sugere que ela dê a luvinha para Duca. Pedro não conta a Karina por que não apareceu na Khan e Lobão fica satisfeito. Cobra comenta com Jade que pode impedir que algo de ruim aconteça no Warriors. Cobra decide informar a Gael que Lobão instruiu Luiz a machucar Duca. Bianca e Duca estranham o sumiço de Gael. Gael aparece para Luiz com seu disfarce e deixa o lutador assustado.

Nos Tempos do Imperador

Pilar inventa uma mentira, e Samuel a confronta. Cândida não acredita que Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar. Pedro pede perdão a Teresa. Eudoro repreende o comportamento de Tonico com Dolores. Tonico vê quando Eudoro cospe sangue após uma crise de tosse. Vitória acredita ver o fantasma de Batista. Augusto e Leopoldina se reaproximam. Lupita impede Vitória de reconhecer Quinzinho em seu disfarce. Teresa pede que Luísa reassuma suas funções. O bando de Guebo invade a Câmara, e Tonico atira contra ele. Guebo se revela para Isabel.

Pega-Pega

Antônia consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia diz que não gosta de Bebeth. Isabel deixa Bebeth atônita ao contar à menina a verdade que escondeu a pedido de Eric. Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta e ter acesso a sua casa. Bebeth desmaia quando Eric confirma que Maria Pia fez barriga de aluguel para Mirella. Luiza comenta com Eric que esteve com Malagueta e percebeu que ele está´ perdendo a confiança de Maria Pia. Eric procura Maria Pia.

Império

Maurílio conversa com um carcereiro. Xana conversa com Cristina sobre Maria Clara. Amanda e José Pedro discutem. Magnólia repreende Severo. Orville e Helena desconfiam da viagem repentina de Jonas. Enrico e Cláudio se despedem. Maria Clara liga para Enrico. Maria Marta se prepara para viajar para Petrópolis. Lorraine lê um bilhete misterioso que está na casa de Silviano. Maria Ísis aceita dormir na casa de José Alfredo. Lorraine vai até a joalheria Império com Ismael. Danielle liga para Érika. Silviano conversa com Merival sobre a prisão de Maurílio. Maria Marta e Brigel chegam a Petrópolis. José Alfredo questiona José Pedro. José Alfredo se encontra com Maria Marta e eles descobrem quem comprou a mansão de Petrópolis. José Alfredo desconfia do fato da piscina da casa estar coberta.