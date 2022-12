Mar do Sertão

Candoca enfrenta Deodora, e Nivalda ouve toda a conversa. O Coronel permite que suas terras sejam prospectadas pelos engenheiros. Sabá afirma a Nivalda que irá tirar vantagem de Timbó. Xaviera finge um romance com Firmino para José não descobrir sobre a certidão de Rivaldo. José se preocupa com a ingenuidade de Timbó. Xaviera e Firmino contam para Candoca onde encontraram a certidão de Rivaldo e pedem ajuda para contar a verdade para José. O Coronel se orgulha do filho ao saber que ele é o representante da JM/Chaddad. José flagra a conversa entre Candoca, Xaviera e Firmino.



Cara e Coragem

Ísis e Jéssica contam sobre seus relacionamentos com Renan. Regina e Danilo desmentem Anita e Leonardo e culpam os dois por seus crimes. Marcela fala para Paulo que indiciará Danilo, Regina e Leonardo pelo atentado contra Clarice, e Jarbas ouve. Danilo expulsa Regina de sua casa. Ítalo avisa a Leonardo que ele será indiciado. Regina é demitida e se enfurece quando vê Clarice chegar à SG. Kaká pede permissão para Armandinho, a fim de investir em Cleide. Olívia ameaça denunciar Renan se ele não se afastar de Lou. Moa ouve Pat dizer que deixará de ser dublê, sem saber que é uma combinação com Ítalo. Regina volta para a casa de Dagmar. Gustavo encerra a parceria de negócios com Danilo. Sai o resultado do DNA que Alfredo fez com Sossô. Pat e Moa se beijam.



Travessia

Núbia marca com Rose para que a manicure passe a ir até sua casa. Rudá avisa a Guida que Moretti doará os pertences da mãe. Guida vandaliza a casa de Moretti. Dante avisa a Ari para não subestimar sua inteligência, se referindo à escolha que o ex-aluno fez ao ficar do lado de Guerra no projeto dos casarões. Helô diz a Creusa que Brisa pode perder a guarda de Tonho por causa do inquérito da afilhada. Stenio diz a Helô que não está com o inquérito de Brisa e avisa à delegada que Oto mentiu ao Juiz, dizendo que não estava no carro no momento da prisão. Moretti aparece na casa de Cotinha.