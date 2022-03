Além da Ilusão

Davi comenta com Augusta sobre a pulseira de Elisa. Arminda confidencia a Isadora que se encantou com Marcos. Embriagado, Lorenzo desmaia no canavial. As alianças de Joaquim desaparecem e Augusta desconfia de Davi. Marcos e Arminda se beijam, e a moça chantageia Julinha. Onofre discute com Felicidade. Matias tem uma crise ao ouvir Joaquim pedir a mão de Isadora em casamento e arruína a festa de noivado da filha. Felicidade revela a Letícia que está grávida e pede que a filha guarde segredo. Joaquim confessa a Constantino que tem medo de Isadora desistir de seu casamento. Davi decide

fugir e Isadora o flagra novamente.



Quanto Mais Vida Melhor!

Neném/Paula destrata Rose. Tigrão pede que Guilherme/Flávia fale com Rose. Neném/Paula trata Nedda como Tuninha e leva um fora. Tigrão pede para Rose conversar com seu pai. Flávia/Guilherme conta para Guilherme/Flávia que não é pai de Tigrão e exige que ela não revele a verdade para Neném. Tigrão sugere que Rute contrate sua mãe como professora. Rose estranha o comportamento de Guilherme/Flávia. Neném/Paula vai conversar com Carmem. Flávia/Guilherme observa Tigrão sem ser vista. Joana descobre que está grávida. Roni humilha Murilo e Cora agride Ingrid. Aparece uma cirurgia de emergência na clínica e Guilherme/Flávia fica apavorado. Tigrão sofre um acidente e Flávia/Guilherme se desespera. Paula/Neném invade a Pulp Fiction atrás de Cora. Neném/Paula vai com Carmem para o motel.



Um Lugar ao Sol

Santiago diz a Érica que Bárbara tem uma questão mental séria. Santiago oferece a Christian/Renato a proposta de assumir a presidência da Redentor atrelada ao casamento com Bárbara. Lara está desesperada no aeroporto aguardando Christian/Renato, com receio de vivenciar a mesma experiência que teve no passado com Christian. Lara fica chocada ao ouvir Christian/Renato lhe propor seis meses de espera enquanto ele continua casado com Bárbara para não perder a presidência da Redentor. Lara termina com Christian/Renato e segue seu caminho para Buenos Aires.