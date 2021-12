Malhação: Sonhos

Bianca e Duca voltam a namorar. Roberta recepciona os convidados de Jade e Cobra na festa. Luiz e Lobão instalam câmeras na casa de Gael e conseguem escapar do professor. Nat chora ao ver as fotos do casamento de Jade e Cobra. Pedro e Karina sonham com seu futuro casamento. Roberta fica com Zé. Bianca e João selam sua amizade. René dança com Delma. Edgard tenta descobrir com Lucrécia a identidade do pai de Jade. Cobra e Jade se despedem de todos e partem para Belo Horizonte. Bianca e Duca ficam juntos e Lobão e Nat veem tudo pelas câmeras secretas.

Nos Tempos do Imperador

Tonico sela um acordo com Elisa e Solano. Pilar e Samuel sofrem com sua situação. Gastão discute com Pedro. Nino negocia a publicação de seu livro. Pedro e Caxias se preocupam com o estado do Brasil na guerra contra o Paraguai. Prisca e Hilário afirmam que amam suas duas mães. Celestina pede que Nino lhe conte por que tem medo de Tonico. Justina exige que Guebo se decida entre ela ou Zayla. Samuel decide romper a relação com Pilar.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme e Flávia ficam irritados um com o outro. Neném não consegue se concentrar quando vai bater uma falta. Paula discute com um torcedor para defender Neném. Roni acredita que o irmão vai cumprir a promessa e se vangloria para Cora. Daniel se enfurece com Celina. Neném destrata Tina, que fica arrasada. Guilherme e Flávia não conseguem encontrar o contato de Conrado. Roni liga para Neném, que fica ainda mais nervoso. Daniel ameaça se separar de Celina. Flávia e Guilherme se beijam. Trombada não aceita substituir Neném. A família de Neném estranha as atitudes do jogador. Soraia, Denis e Cabeça levam Tigrão para ver seus grafites. Guilherme e Flávia são atacados por bandidos na comunidade e Neném abandona o jogo.

Um Lugar ao Sol

Inácia observa Joy conversando com Christian/Renato. Bárbara se sente carente com a distância de Christian/Renato. Érica entra em pânico ao chegar em casa e não encontrar Luan. Luan pega um ônibus sozinho em direção à casa de Santiago. Santiago leva Luan para casa. Noca marca um encontro com Christian/Renato e fica admirada com a semelhança do rapaz com Christian. Ilana tem um sangramento e vai para o hospital. Breno avisa a Ilana que o médico informou que os bebês estão bem. Felipe e Bela se reconciliam. Rebeca deixa seu celular no carro de Túlio e, depois de rastreá-lo, descobre que o marido está mentindo para ela. Rebeca fica destroçada ao ver Felipe com Bela.