Além da Ilusão

Joaquim e Onofre não acreditam no namoro de Rafael e Olívia. Todos na vila recriminam Onofre pelo que fez com Olívia. Joaquim afirma que provará a mentira de Rafael. Violeta confirma a falsidade do namoro de Rafael. Joaquim manda Onofre vigiar Olívia. Inácio ajuda Arminda. Davi e Olívia armam contra Joaquim e Onofre. Isadora não consegue disfarçar sua tristeza na frente de Joaquim ao ver Olívia e Rafael juntos. Bento e Lorenzo escrevem cartas para casa. Fátima decide fazer uma festa para oficializar o namoro da filha. Joaquim tira satisfações com Rafael.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Roni se recusa a almoçar na casa de Nedda. Flávia/Guilherme convence Celina a aceitar sua presença na mansão. Paula/Neném conta para Neném/Paula que Roni é o pai de Tina. Tigrão discute com Guilherme/Flávia. Daniel mostra a Flávia/Guilherme seu barco, e ela tem uma ideia. Neném/Paula e Paula/Neném tentam assistir à fita de Celso. Rose fala animada de Neném para Joana. Gabriel convida Murilo, Ingrid e Vanda para tocarem em seu bar. Edson decide ir com Roni ao almoço na casa de Nedda. Guilherme/Flávia briga com Flávia/Guilherme.



Pantanal

Maria ouve a onça se aproximar e se desespera quando Gil decide ir ao encontro do bicho. Tião e Quim implicam com Filó, insinuando o interesse pelo patrão. Mariana avisa a Irma que Antero está acabando com o patrimônio da família. José Leôncio chega ao Rio de Janeiro e contrata um taxista de índole duvidosa. Maria espanta a onça antes que ela pegue Gil. O taxista pensa em roubar o dinheiro de José Leôncio. Madeleine vê o fazendeiro, fica deslumbrada, e pensa em se divertir com ele. Antero joga em um cassino clandestino. Gustavo aparece no restaurante para levar Madeleine, e José Leôncio o enfrenta.