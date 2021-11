Malhação Sonhos

Delma termina seu namoro com Nando. Sol discute com Pedro. Karina encontra o celular de Lobão, mas não consegue desbloquear o aparelho. Lobão obriga Pedro a entrar em seu carro. Mari vê Jeff cuidar de Joaquim. Gael exige que Bianca lhe consiga um novo disfarce. Dandara vê Gael sair disfarçado de casa e desconfia. Lincoln alerta Marcelo que Roberta pensa em engravidar. Lobão percebe que Gael tenta se aproximar de Karina.



Nos Tempos do Imperador

Nélio desmaia na frente de Tonico. Cândida conclui que Zayla e Pilar estão escondendo algo. Luísa se incomoda com a harmonia entre Pedro e Teresa. Dois bandidos tentam roubar o dinheiro do sarau e sequestrar Luísa, mas Samuel, Gastão e Augusto os impedem. Hilário sugere que Quinzinho case com Vitória. Luísa presta queixa da invasão a Borges e diz a Tonico que foi Samuel quem a defendeu. Pedro alerta Celestina sobre as intenções de Nino. Guebo comenta com Samuel suas desconfianças de Zayla.

Pega Pega

Cristóvão conta a Madalena e Dílson que Sabine despertou do coma. Sabine sugere a Dom que passe o Natal com a família biológica. Sandra Helena, Agnaldo e Júlio visitam Malagueta no presídio. Aníbal recebe uma intimação da polícia para depor no caso da morte de Mirella. Antônia participa com Nelito da festa de Natal da vila e se assusta ao ver Aníbal.

A Rede Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo de Império.