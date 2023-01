Mar do Sertão

Tertulinho anda sem destino com Manduca. Deodora se desespera quando não consegue falar com o filho. Manduca pergunta a Tertulinho se ele e José são irmãos. Ismênia tenta consolar o Coronel. Tertulinho chega em casa com Manduca, e Candoca se enfurece com o ex-marido. Xaviera flagra Vanclei em seu quarto incomodando Latifa. Xaviera ajuda Latifa a se arrumar, e não percebe quando a mulher deixa sua pulseira cair. Vanclei encontra a joia de Latifa e a guarda sem que ninguém veja. Candoca avisa a Tertulinho que ele não verá mais Manduca. Nivalda e Sabá iniciam o golpe contra Timbó. Tertulinho procura José.

Cara e Coragem

Pat e Ítalo ouvem Rômulo falando sobre Jonathan e ficam apreensivos. Regina tenta seduzir Danilo, mas acaba expulsa da SG. Renan invade a sala de Olívia e é impedido por ela e Rico de falar com Lou. Moa invade a mansão de Rômulo. Pat pensa em contar para Lou por que está se envolvendo com Rômulo. Leonardo vai à SG confrontar Danilo. Armandinho e Clarice compartilham da preocupação com o sumiço de Jonathan. Regina pede ajuda a Kaká. Ítalo e Moa ouvem a conversa de Rômulo e Pat na mansão. Pat se surpreende com a chegada de Danilo para jantar com ela e Rômulo. Marcela faz uma descoberta que pode comprometer Danilo.

Travessia

Oto não gosta de saber que Brisa procurou Ari e acaba sendo pressionado pelo ex-marido da noiva a confirmar que Moretti foi sócio de Guerra. Cidália informa para Guerra que o administrador do hospital deve favores ao empresário e sugere que ele peça privilégio na consulta aos arquivos. Brisa entrega o anel de noivado a Oto. Guida pede ao mecânico para fechar a água da casa de Moretti. Yone diz a Helô que é perigoso a delegada guardar o e-mail que informa a localização do cofre e sugere que ela providencie um segurança. Stenio diz a Laís que precisa proteger Helô. Bia consegue ter acesso ao arquivo de Débora e mostra a Dante que a amiga de Sara morreu, mas a criança resistiu.