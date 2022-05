Além da Ilusão

Augusta se assusta com a adivinhação de Davi. Lorenzo se despede de Bento. Enrico provoca Emília. Davi descobre a identidade do verdadeiro pai de Toninho. Julinha afirma a Arminda que surpreenderá Constantino. Joaquim consegue um convite para Isadora participar de um desfile de moda no Rio de Janeiro. Leopoldo readmite Mariana na rádio e Arminda fica furiosa. Constantino sai de casa. Violeta permite que Leônidas trate de Matias. Margô proíbe Iolanda de se apaixonar por Rafael. Davi tenta encontrar o pai de Toninho. Isadora decide ir para o Rio de Janeiro com Joaquim.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme avisa à Flávia que não pode processar os pais. Cora pensa em se vingar de Tina. Guilherme pede para Joana gerenciar a clínica na sua ausência. Odete procura Paula. Flávia confirma que Guilherme pode morrer e Daniel fica pensativo. Odete chantageia Paula. Rose decide voltar para o Brasil. Roni se diverte com Bianca e Tina. Tigrão pede para Neném jogar bola com ele. Cora manda seus capangas pegarem Tina. Guilherme pede para Joana ajudá-lo a operar em um hospital público. Neném e Tigrão procuram Tina.



Pantanal

Jove decide ensinar Juma a ler. Madeleine sente ciúmes de Irma com Gustavo. José Leôncio se preocupa com o sumiço do filho. Juma se entristece quando Jove diz que vai embora do Pantanal. Guta sofre com a ausência de Jove. Tibério descobre Jove na tapera de Juma e conta para José Leôncio. Irma adverte Nayara sobre sua dedicação a Madeleine. Tadeu conta para Guta que Jove está morando com Juma. O Velho do Rio questiona Jove sobre seu envolvimento com Juma. José Leôncio afirma que trará Jove e Juma para a fazenda.