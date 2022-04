Além da Ilusão

Isadora abre mão de seu prêmio para comprovar a lisura do concurso da fábrica. Arminda avisa a Inácio que Mariana tem alergia à naftalina. Mariana passa mal e afirma que prestará queixa contra Inácio e Arminda. Matias invade a festa do concurso e ameaça Eugênio. Isadora confessa seu amor por Rafael. Matias tem um surto e acaba machucando Leônidas. Eugênio conforta Violeta. Davi e Isadora se beijam, e Manuela vê. Heloísa e Matias discutem sobre seu passado. Eugênio se declara para Violeta e os dois se beijam. Felicidade descobre que Onofre é cúmplice de Joaquim. Davi resgata a peça da máquina sem que Onofre veja. Joaquim confronta Onofre sobre a peça perdida.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Roni corta relações com Nedda. Neném/Paula conduz a reunião e Carmem fica irritada. Rose tenta consolar Tina. Juca fica feliz com o casamento da filha. Paula/Neném fala com Tina. Rose beija Neném/Paula. Joana cai e bate o corpo no meio-fio, e Marcelo a leva para clínica de Guilherme. Carmem ameaça Paula/Neném. Tina visita Roni na cadeia. Joana desmaia nos braços de Flávia/Guilherme.



Pantanal

Um matador é atacado pela sucuri, enquanto o outro dorme. Filó tenta em vão impedir a partida de Madeleine com Gustavo. O jagunço mata Gil e é morto por Maria. Maria enterra o marido e jura para a filha que nunca mais vai chorar. Zé Leôncio fica chocado ao chegar e saber partida de Madeleine. Antero repreende Madeleine e expulsa Gustavo. Mariana apoia a filha. Zé Leôncio viaja para o Rio e chega à casa de Madeleine para resgatar Jove.