Além da Ilusão

Isadora fica angustiada com o pedido de Joaquim. Iolanda descobre que Rafael Antunes falou com Joaquim e teme uma retaliação do vilão. Lorenzo pede Letícia em casamento. Bento decide escrever uma carta para avisar que pretende voltar ao Brasil. Inácio descobre o rombo nas contas da rádio. Arminda assume o namoro com Inácio, e Constantino se enfurece. Olívia pede conselhos para Matias sobre Direito. Joaquim se enfurece ao ver Davi mostrando um ateliê para Isadora alugar. Leônidas e Heloísa encontram Bartolomeu e Anastácia no Rio de Janeiro. Iolanda acha a pasta com os documentos contra Joaquim no quarto de Heloísa. Joaquim paga um rapaz para assediar Isadora, no momento em que Davi a deixa sozinha no ateliê.



Cara e Coragem

Andréa é dura com Moa e diz que não pode falar sobre certos assuntos. A atriz atende jornalistas no set de gravação e diz que está solteira. Moa escuta sem ser visto. Ítalo percebe o jeito triste de Pat com a ausência de Moa. Andréa confessa para Hugo que está gostando de Moa. Danilo recebe uma mala de dinheiro de um negócio fechado com o nome de Bob Wright. Renan vê Pat pegar alguns equipamentos e fica curioso. Rico vai à companhia de dança falar com Pat. Moa se machuca durante as filmagens do comercial. Kaká Bezerra assume lugar de Moa e surpreende fazendo o parkour . Rico e Lou se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo sobre a conversa que teve com Leonardo. Pat conhece Anita.



Pantanal

Juma e Jove fazem um acordo no relacionamento. Tadeu não gosta de ver Jove de volta à fazenda e reclama com Filó. Filó demonstra arrependimento por ter mentido para José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu. Davi flagra Matilde apresentando para Jove uma nova forma de agricultura de processos, deixando o rapaz fascinado. Juma demonstra um misto de hostilidade e desejo por José Lucas. Diante do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede demissão. José Leôncio volta atrás e dá o aval para Jove programar o novo sistema. José Lucas pede um beijo para Juma.