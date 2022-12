Mar do Sertão

Tertulinho deduz que Deodora se envolveu com Pajeú. Cirino vê o Coronel acordado, mas os dois fazem um acordo de segredo. Tertulinho impede que Deodora se aproxime de Pajeú. Candoca desconfia do comportamento de José. Acompanhado por Maruan, José resgata seus objetos na casa agora ocupada por Laura. Márcio provoca Candoca ao pedir que a médica faça um laudo registrando a agressão de José, mas ela se recusa. Tomás pede Rosinha em noivado para Timbó e Tereza. Tertulinho exige que José deixe as terras de Daomé.



Cara e Coragem

Clarice fica abalada com o conteúdo da conversa de Leonardo, e Ítalo a ampara. Pat comenta com Moa sobre o encontro que teve com Andréa. Jéssica termina o namoro com Renan. Bill afirma a Clarice e Ítalo que não existe nada que incrimine Regina no celular de Leonardo. Duarte briga com Renan para defender Jéssica, mas fica muito machucado. Andréa garante a Hugo que não quer mais saber de Duarte, e sim de Moa. Clarice conta para Martha o que descobriu sobre o irmão. Regina esconde de Leonardo o que conversou com Alexei sobre Clarice. Pat e Rico acreditam que a mudança no comportamento de Moa tenha a ver com sua amnésia. Rebeca mostra para Ítalo todo o material que conseguiu de Danilo. Danilo pede a Luana para ver a escritura das primeiras minas da SG. Clarice e Martha confrontam Leonardo.



Travessia

Brisa não entende o motivo da separação e termina com Oto, apesar do rapaz afirmar que a ama. Helô diz a Creusa que foi bom para Brisa se separar de Oto. Oto avisa a Moretti para não chegar perto de Brisa, ameaçando reagir. Flora comunica a Brisa que o advogado de Ari mandou a informação para o Juiz sobre sua prisão. Flora leva o contrato para Nunes, referente à reserva do restaurante para a comemoração do aniversário de Juliana. Stenio deixa a entender para Moretti que desconfia de que o empresário tenha atropelado o homem que ele pensava ser Oto. Helô manda Laís avisar a Stenio que fará Oto registrar queixa na delegacia contra Moretti. Leonor procura por Guerra na construtora.