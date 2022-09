Mar do Sertão

Tertulinho flagra Candoca com José. Xaviera tenta seduzir José, que se solidariza com os sofrimentos pelos quais a mulher passou. Timbó ajuda Maruan. Manduca e Joca se perdem na mata, e Candoca se desespera. Latifa se irrita com Zahym. Timbó e Tereza cuidam de Maruan, que revela aos dois que é um príncipe. Candoca confronta o Coronel e Deodora, e decide entrar na mata atrás de Manduca e Joca. José vai ao encontro de Candoca para resgatar Manduca.



Cara e Coragem

Pat e Moa repreendem Ítalo por não contar que ele está com Anita. Lou beija Rico pensando em Renan. Duarte procura Olivia para se explicar. Lucas ajuda Duarte a se esconder na lata do lixo para ele não ser reconhecido por Andréa na companhia de dança. Danilo propõe a Rebeca que os dois saiam do país. Ela recusa. Joca vê Alfredo e Olívia juntos e fica abalado. Danilo acredita que Jonathan possui a modificação da fórmula e manda Leonardo e Regina ficarem atentos. Margareth questiona Jonathan sobre a alteração da fórmula de magnésio. Luana se questiona se deve contar para Jonathan ou Martha que Clarice está viva para que eles a ajudem a protegê-la, mas desiste da ideia e resolve seguir com o plano combinado com a empresária mantendo o segredo. Anita vai à Coragem.com e estranha quando Ítalo a impede de entrar na sala da inteligência. Danilo questiona Pat e Moa sobre a modificação da fórmula.



Pantanal

José Leôncio diz a Guta e Marcelo que irá procurar por Roberto. Tenório manda Solano encontrar Roberto. Ari avisa a José Leôncio que o corpo de um menino com a descrição de Roberto foi encontrado no rio por um vizinho. Marcelo comunica à família que o corpo é de Roberto. Tenório cobra de Solano a verdade sobre a morte de Roberto. Irma diz a Mariana que pressente mais tragédias. Filó sugere que José Leôncio faça exames em São Paulo, depois que ele sente um cansaço. Guta diz a Tenório que está esperando um filho. Marcelo questiona Solano, ao flagrar uma arma nos pertences do peão.