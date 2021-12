Malhação: Sonhos

Haroldo esconde Jade e inventa para Cobra que a menina foi atrás dele. Quitéria e Edgard contam a verdade sobre Heideguer para Lucrécia, que os expulsa de sua casa. Gael e Duca decidem passar a noite na estrada e Delma se desespera. Haroldo sabota a bebida de Cobra. Lucrécia desconfia de Heideguer. Haroldo prende Cobra e avisa ao lutador que se casará com Jade, que continua desacordada. Lucrécia procura Edgard. Edgard pressiona Henrique a revelar a verdade sobre o pai. Haroldo ameaça Jade para Cobra.

Nos Tempos do Imperador

Pilar afirma que Luísa está com cólera, mas que irá se recuperar. Bernardinho se recusa a perdoar Lota. Gastão sente inveja da felicidade de Augusto por ser pai. Teresa cuida de Luísa. Nélio aconselha Bernardinho a perdoar Lota. Batista negocia com Borges pela liberdade de Lupita. Pilar sofre com a perda de vidas para a doença, e a Madre a incentiva a continuar. Tonico e Nino armam para encontrar Solano antes de Caxias e Pedro. Batista adoece, e Lupita cuida de seu amor. Nino e Tonico são rendidos pelos paraguaios. Solano confronta Tonico.

Quanto Mais Vida, Melhor

Osvaldo leva Neném e a família para o hospital. Cabeça e Dênis provocam Tigrão, e Guilherme defende o filho. Nedda faz as pazes com Osvaldo. Joana desconfia do comportamento de Guilherme ao falar sobre seu projeto com Rose. Roni conhece Cora. Rose fala com uma mãe sobre o projeto que vão criar na clínica para crianças. Paula discute com Ingrid. Tina e Soraia se desentendem na sala de aula e são suspensas do time de futebol. Rose pensa em Neném. Tina se aconselha com o pai sobre Tigrão. Osvaldo consegue um teste para Neném, e Nedda se preocupa com a lesão do filho. Joana questiona Guilherme sobre o seu projeto na clínica.

Um Lugar ao Sol

Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba expulsa do estádio. Túlio vai atrás de Lara, que conta que foi noiva de Christian. Túlio afirma a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. Paco reconhece Nicole no estúdio de dublagem e faz elogios à atuação dela no teatro. Bárbara fica surpresa ao ver Cecília chegar para o aniversário de Santiago. Noca pede demissão do restaurante. Túlio diz a Ruth que acha que Christian/Renato sabe que eles estiveram em Goiânia. Túlio e Ruth conseguem as imagens da câmera do prédio onde Renato aparece ao lado do irmão. Túlio e Ruth confirmam o horário da morte de um dos gêmeos e concluem que Christian assumiu a identidade de Renato.