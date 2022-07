Além da Ilusão

Isadora acusa Davi de mentir para ela e afirma que o entregará à polícia. Heloísa consegue distrair Matias e revela a Eugênio e Violeta que Benê sabe sobre os dois. Olívia acode Matias. Isadora não consegue denunciar Davi. Augusta e Heloísa ajudam Davi a se esconder. Heloísa implora para que Olívia se afaste de Matias. Augusta e Heloísa tentam convencer Isadora de que Davi está falando a verdade. Inácio encontra a esmeralda, e Santa descobre uma ficha falsa no cassino. Isadora comprova que Joaquim sabia da verdadeira identidade de Davi.



Cara e Coragem

Alfredo convence Nadir a não contar nada sobre o sangramento para Pat. Leonardo destrata Martha na empresa. Kaká e Lou são aprovados na Coragem.com e contratados. Regina confirma a autoria das cartas anônimas para Leonardo, que fica furioso. Pat descobre que Alfredo estava tomando remédios sem prescrição médica e discute com o marido. Alfredo é levado desacordado para o hospital. Nadir e Joca tentam acalmar Pat. Moa chega com Andréa ao hospital e tenta consolar a sócia. Andréa presta solidariedade a Pat e convida a dublê para participar de uma reunião com seu grupo de mulheres.



Pantanal

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório se emociona com uma música tocada por Trindade. Juma decide morar com Jove na fazenda. Trindade sente que está perdendo Irma. Muda sugere que Filó aproveite o vigário para se casar com José Leôncio. Jove diz a Mariana e a José Leôncio que foi o Velho do Rio quem convenceu Juma a se casar. Jove conta ao pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do entendimento entre Érica e Jove.