Mar do Sertão

Floro Borromeu toma posse como prefeito interino de Canta Pedra. Maruan critica Laura por suas ações. Floro liberta os poderosos da cadeia e nomeia o Sargento Venâncio como delegado interino. Vespertino tenta negociar um cargo na secretaria municipal com Floro Borromeu. Tertulinho tenta convencer Deodora a voltar para a fazenda Palmeiral. Candoca recebe uma intimação com o pedido de Tertulinho pela guarda de Manduca. Tertulinho reclama dos argumentos de Márcio Castro para ganhar a guarda do filho. Sabá se reconcilia com Jessilaine e afirma que irá recuperar seu cargo como prefeita. Xaviera é sequestrada por Pajeú. Candoca é demitida do posto de saúde.



Cara e Coragem

Danilo avisa a Berimbau que pode precisar dele para outro serviço. Pat não sabe o que responder para Moa sobre a nova carreira que Rômulo quer para ela. Andréa reclama de Duarte para Olívia. Lou conta para Rico sobre a discussão com Renan. Pat e Moa pensam em fazer uma festa de Natal na Coragem.com. Leonardo decide revelar toda a verdade sobre a noite do atentado contra Clarice, e deixa Marcela e Paulo surpresos. Chega o dia da festa na Coragem.com. Milton sugere que Olívia se entenda com Nadir. Olívia se emociona ao ver Joca abraçado com Lou e Pat. Teca e Gustavo questionam Regina e Danilo, respectivamente, sobre seu romance. Clarice liga para Ítalo. Ítalo recebe um dossiê sobre a vida de Rômulo, e Pat se surpreende.



Travessia

Brisa manda por Dina uma pasta com as provas da participação de Ari na campanha contra Guerra. Ari não consegue assumir para Dante seu apoio a Guerra no projeto dos casarões. Chiara e Dina comentam entre si sobre a mudança de Ari. Juliana ensina Nunes a se movimentar na cadeira de rodas. Caíque aceita o convite de Leonor para passar o Natal na casa de Cotinha. Guerra mostra a Cidália o material que Brisa lhe mandou e conclui que Ari tinha uma obsessão em derrubá-lo. Juliana se depara com a rampa que Nunes colocou para acesso ao restaurante. Sara chega à casa de Moretti para o Natal, com segundas intenções.