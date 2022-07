Além da Ilusão

Úrsula e Joaquim se apressam em esconder o corpo de Abel. Fátima conforta Olívia, que sofre por não poder engravidar. Matias tem uma alucinação durante seu tratamento. Manuela e Augusta insistem para que Violeta perdoe Heloísa. Joaquim sofre por ter sido cúmplice de Úrsula na morte de Abel, e não percebe que perdeu uma abotoadura de sua camisa. Santa treina Constantino como crupiê do cassino. Cipriano afirma à Emília que não reatará o casamento com ela. Um caçador encontra o corpo de Abel. Bento confessa a Abílio que jamais deixará de amar Letícia. Cipriano se declara para Giovanna. Salvador anuncia que Abel foi assassinado e prende Onofre como suspeito.



Cara e Coragem

Moa passa mal ao ver que Yeva está morta, e Pat o ampara. A delegada Marcela e o investigador Paulo vão ao local do tiroteio. Pat e Moa afirmam, em seus depoimentos, que o grupo que quer a fórmula de Clarice está envolvido com a morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a reatar com Moa. Leonardo leva Dagmar para a sua festa de noivado com Regina. Pat conta para Alfredo o que aconteceu com Yeva. Danilo acusa Moa de ter invadido seu apartamento, e Rebeca se surpreende. Pat decide ficar na casa de Adélia com a família. Anita fica chocada ao ver que Dalva ainda está com o carro que ela emprestou para Anita na noite em que Clarice morreu.



Pantanal

Maria Bruaca erra o tiro disparado contra Tenório. Guta se despede da mãe, que entra na chalana sem destino. Tenório comunica a Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos para morar na fazenda. Eugênio impede Maria Bruaca de se jogar no rio. José Leôncio evita um confronto entre Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, diante da decisão de Juma de não querer ser mais sua mulher. Irma se preocupa com Jove. José Leôncio revela a Filó que estará ao lado dos filhos, sem tomar partido de nenhum deles. Jove deixa claro para José Leôncio que algo pode acontecer se José Lucas cruzar o seu caminho.