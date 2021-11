Malhação

Lobão contraria as orientações que Gael dá para Karina. João não gosta de ver Duca consolar Bianca. Dandara passa mal durante a luta de Karina. Karina se machuca, e Gael corre para ajudar a filha. Karina volta para casa com a perna engessada. Nando anuncia o concurso de música na Ribalta e todos ficam animados. Pedro comenta com Karina que ouviu um celular tocar entre os pertences de Lobão. Pedro e Karina descobrem que o celular que estava escondido com Lobão era de Nat e contam para Duca. Dandara discute com Gael.



Nos Tempos do Imperador

Leopoldina e Augusto se beijam, e Isabel, Teresa e Pedro comemoram a união dos dois. Eudoro defende Dolores de Tonico e acaba passando mal. Diego afirma que Pilar pode contar com ele. Teresa e Leopoldina agradecem o apoio de Luísa com Augusto. Hilário e Prisca encontram o dinheiro guardado de Quinzinho e doam para a Ordem Terceira. Lota tenta beijar Quinzinho. Batista se apresenta à família como sobrevivente do naufrágio. Para afastar Samuel, Pilar pede para namorar Diego.



Pega Pega

Dom pergunta a Mariazinha o que Sabine fez contra sua família biológica. Antônia termina o namoro com Dome^nico. Mariazinha conta a todos que Sabine levou Dom para Genebra quando o encontrou na praia. Madalena acusa Sabine de ter roubado seu filho, e ela passa mal. Malagueta é levado para o presídio. Arlete incentiva Júlio a ir atrás de Antônia. Adriano avisa a Dom que Sabine terá que colocar um marcapasso no coração. Luiza procura Bebeth para conversar. Antônia se surpreende ao chegar em casa e ser abordada por Júlio.

Império

José Alfredo desabafa com Josué. Maurílio e Silviano conversam na porta da delegacia. Maria Marta vai à casa de Maria Ísis. José Alfredo fala ao telefone com Maria Ísis. Salvador encontra um amigo pintor. Naná dá um ultimato em Xana. Vicente conversa com Antônio e Luigi na cozinha. Maria Marta e Amanda desaprovam o vestido que Maria Clara escolheu para Cristina ir ao seu casamento com Vicente. Kelly faz hambúrgueres no trailer de Léo e Amanda. Enrico e Beatriz falam ao telefone. Cláudio e Beatriz acertam os detalhes do casamento de Maria Clara e Vicente. Cristina e Maria Clara se enfrentam. Todos no casamento esperam ansiosamente a chegada de Maria Clara.