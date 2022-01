Malhação: Sonhos

Bianca e Gael não gostam de ver Duca abraçado a Nat, que comemora sua armação com Lobão. René almoça com Delma, Pedro e Tomtom. João tenta conversar com Bianca sobre Duca. Gael é ríspido com Duca. Josefina afirma a Joaquina que conseguirá comprar a fábrica de Nando para construir um shopping. Karina lamenta com Nat o dia de seu aniversário, e explica para a lutadora que sua mãe morreu em seu parto. BB e Lírio desconfiam ao ver o carro de Joaquina parado na praça. Karina pede a Bianca e Gael para não comemorar seu aniversário. Pedro faz uma homenagem-surpresa para Karina, que se enfurece com o namorado.

Nos Tempos do Imperador

Tonico invade a casa de Dolores e Nélio. Quinzinho agradece ajuda de Elvira, que teme que Pilar descubra sua falsa doença. Tonico sequestra Dolores e Mercedes. Nélio e Dolores tentam se livrar de Borges e Tonico, mas o deputado consegue cercá-los novamente. Nélio rende Tonico, mas desiste de acabar com sua vida. Tonico atira Nélio em um precipício.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme chega em casa transtornado e Celina finge surpresa. Neném e Tina se reconciliam. Celina manipula Guilherme e o impede de falar com Rose sobre a foto. Flávia e Paula compram muitas roupas no shopping. Tina se desculpa com o time e vira o jogo com a ajuda de Soraia. Guilherme discute com Joana. Neném descobre que Tigrão é filho de Guilherme. Ingrid acusa Flávia de tentar roubar o seu lugar como filha de Paula. Neném decide levar Tigrão em casa. Flávia chama Gabriel para encontrar com ela no karaokê. Rose se desespera ao ver Neném entrando em sua casa. Guilherme chega ao karaokê e vê Flávia cantando.

Um Lugar ao Sol

Gabriela tenta tranquilizar Ilana para fazer o parto. Rebeca decide sair com Felipe e desliga o celular. Breno sofre com a perda de uma das gêmeas. Bárbara descobre o caso de Túlio com Ruth. Stephany ajuda Érica com a mudança. Túlio manda Christian/Renato convencer Bárbara a não contar para Santiago sobre seu caso com Ruth. Cecília consola Breno. Rebeca se desespera ao saber o que aconteceu com Ilana e pede para Felipe deixá-la no hospital. Cecília vê a mãe aos beijos com Felipe. Cecília conta para Breno o que presenciou e o beija.