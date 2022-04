Além da Ilusão

Tenório celebra uma missa em homenagem a Fonseca e aos soldados que se foram na guerra. Abílio teme pela vida de Bento. Davi devolve o colar de Augusta. Olívia confessa seu amor por Tenório. Gaspar procura Rafael, e se surpreende ao ver que é Davi. Benê e Fátima confortam Olívia. Davi conta sua história para Gaspar, que promete afastar Joaquim do ex-colega de cela. Davi revela a Augusta que Joaquim mandou matá-lo. Joaquim afirma a Eugênio e Úrsula que irá ao jantar na casa de Violeta. Davi provoca uma crise em Matias. Joaquim se choca ao ver que Rafael continua vivo.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia/Guilherme avisa a Guilherme/Flávia que falará com Roni. Neném/Paula explica para Paula/Neném como agir na reunião com Carmem. Osvaldo leva Neném/Paula para se apresentar ao Flamengo. Rose estranha o comportamento de Paula/Neném. Flávia/Guilherme proíbe Roni de colocar máquinas caça-níqueis na padaria de Juca. Celina acompanha Guilherme/Flávia na conversa com Juca, e Teca chama sua atenção. Daniel decide fazer uma despedida de solteiro para o filho. Cora ameaça Flávia/Guilherme. Neném/Paula impede que Roni fale com Tina.



Pantanal

No Pantanal, Irma ameaça Filó quando descobre sobre Tadeu. José Leôncio se surpreende ao ver sua cunhada. Filó discute com José Leôncio por causa de Irma. Irma conta a José Leôncio que Jove acha que ele está morto. Irma seduz José Leôncio. Mariana se enfurece ao saber que Irma foi para o Pantanal. A irmã de Madeleine vai embora do Pantanal. Madeleine cobra uma explicação da irmã. Jove se alegra com as histórias sobre José Leôncio. Antero consola Irma. Jove joga pôquer com Antero. José Leôncio e Filó namoram. Antero tem um mal súbito e Joventino se apavora.