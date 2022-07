Além da Ilusão

Joaquim garante a Isadora que irá protegê-la após o casamento. Santa confronta Emília e Enrico. Cipriano se separa de Emília e afirma que ficará com Jojô. Lorenzo comemora seu casamento com Letícia. Isadora revela a Rafael que aceitou se casar com Joaquim. Giovanna não aceita abrigar Emília. Úrsula teme que Rafael os entregue para a polícia. Leônidas desconfia das intenções de Matias com Olívia. Onofre pede perdão à Lucinha. Inácio anuncia a Constantino que o cassino está à beira da falência. Benê vê Eugênio beijar Violeta. Davi e Heloísa descobrem que os documentos contra Joaquim desapareceram.



Cara e Coragem

Marcela e Paulo se surpreendem com o depoimento de Jonathan. Leonardo afirma a Danilo que Jonathan não sabe que a morte de Clarice está ligada a sua pesquisa. Olívia se preocupa com o relacionamento abusivo entre Lou e Renan. Anita fica abalada ao falar sobre a tatuagem que teve que apagar. Marcela avisa Paulo que Jonathan é agora o principal suspeito no caso de Clarice. Moa conta para Pat onde escondeu a pesquisa da fórmula secreta. Andréa se reúne com o seu grupo de mulheres. Pat, Moa, Ítalo e Rico veem uma foto de Clarice e Andréa no mural da casa de eventos.



Pantanal

José Leôncio desconfia de Marcelo, ao ver o interesse do rapaz por seus bois. Tadeu diz a Zefa que se casaria com a moça.

Guta repreende Maria Bruaca, ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove consegue tirar uma foto do Velho do Rio, e Juma alerta o rapaz. Filó supõe que Juma se sinta também atraída por José Lucas e comenta com José Leôncio. José Leôncio pede a José Lucas para tentar resolver o problema dele com Juma, para evitar que o filho vá embora da fazenda. Filó se nega a viajar de avião para comprar o vestido de noiva de Juma.