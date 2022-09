Mar do Sertão

O Coronel Tertúlio reage ao saber da volta de Zé Paulino. Zé Paulino se apresenta a Timbó, que desmaia de emoção. Candoca comenta com Labibe e Lorena sua dificuldade em contar para Manduca sobre Zé Paulino. Maruan consegue fugir da delegacia, e se encanta por Labibe. Tertulinho acerta com Mirinho a morte de Adamastor. Timbó afirma a José que Candoca nunca deixou de amá-lo. José contrata Timbó para trabalhar com ele. Tertulinho procura José.



Cara e Coragem

Alfredo convence Pat a deixar Gui com ele por um tempo. Joca faz intriga de Alfredo para Olívia. Renan destrata Andréa Pratini na companhia de dança. Ítalo decide revelar a Pat e Moa um pouco sobre sua vida pessoal e fala sobre a empresa de segurança da informação que possui. Jarbas fotografa os extratos de Ítalo sobre a mesa de Marcela. Danilo procura Jonathan para saber da modificação da fórmula. Andréa sente falta de Moa. Pat não gosta de saber que Alfredo deixou Gui na casa de Milton. Jonathan encontra Anita no samba. Bob fica constrangido quando Andréa o chama para tirar uma foto com Olívia. Armandinho flagra Ítalo na casa de Jonathan.



Pantanal

Filó não se conforma com decisão de Juma de parir com a ajuda do Velho do Rio. Zuleica pensa em voltar com os filhos para São Paulo. José Leôncio fica surpreso quando Jove lhe conta que José Lucas deu uma aula de política para o prefeito e vereadores. A família de Tenório estranha a trégua de paz que o grileiro propõe. Guta e Marcelo tentam convencer Maria Bruaca a negociar com Tenório. Tenório orienta Solano a tirar as vidas de José Leôncio e seus filhos de uma só vez. Solano ensina Renato a atirar. Irma pressente que haverá morte. Juma aconselha Zefa a conversar com Tadeu. Zefa decide voltar para a fazenda de Tenório.