Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Malhação: Sonhos Jade defende Cobra de Haroldo, mas o lutador sofre com os efeitos do veneno. Dandara avisa a Peixoto sobre as provas contra Heideguer. Gael, Duca, Karina e Pedro ajudam Jade e Cobra. Heideguer e seus capangas impedem que Gael e leve Cobra para o hospital. A polícia chega ao local, mas Heideguer consegue fugir. O médico informa a Jade, Gael e Kar...