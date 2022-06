Além da Ilusão

Joaquim salva Isadora de se afogar no lago e a leva de volta para casa. Isadora afirma a Heloísa e Violeta que jamais amará novamente após sua decepção com Rafael. Iolanda exige que Rafael apresse os papéis do casamento dos dois. Cipriano desconfia de Emília e Jojô questiona a mãe. Leônidas provoca Matias ao falar de Olívia. Isadora reata sua amizade com Joaquim. Olívia se preocupa com Tenório. Com a ajuda de Abel e Enrico, Joaquim e Úrsula sabotam a fábrica mais uma vez. Francisco pressiona Leopoldo a noivar com Arminda. Davi anuncia a Isadora que se casará com Iolanda.



Cara e Coragem

Anita comenta com Rose que fez um procedimento para tirar sua tatuagem da perna. Paulo pede ao delegado para conversar novamente com a família de Clarice. Regina manipula Leonardo para aceitar o romance de Martha com Vini, namorado de sua mãe. Pat se preocupa com o valor do investimento para a abertura da agência de dublês. Danilo oferece dinheiro para Moa aceitar compartilhar a guarda de Chiquinho com Rebeca. Rico conta para Pat que não conseguiu um patrocinador para a agência de dublês. Leonardo se desespera com a nova intimação para depor na delegacia. Paulo mostra a carta de despedida de Clarice para Martha. Ítalo pensa em invadir a SG e pede ajuda para Pat e Moa.



Pantanal

Muda é forçada a entrar em um barco com Levi, que a ameaça com uma faca. Filó e Irma se preocupam com o sumiço de Muda. Levi ameaça matar Muda se Juma não lhe devolver sua arma. Juma atira no braço de Levi. Tibério vai atrás do barco de Levi, que sofre um acidente. Muda decide ficar com Juma na tapera. Tenório descobre que Zuleica está sob investigação da Receita Federal. Alcides revela a Guta seu amor. Tadeu desmerece a capacidade de Jove para ganhar a sela de prata. Tenório leva um susto quando Marcelo sugere visitar o Pantanal.