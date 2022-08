Além da Ilusão

Davi se revolta com o resultado de seu pedido de revisão criminal. Isadora se assusta com a reação de Joaquim ao ouvir o nome de Abel. Iolanda mente para se aproximar de Rafael Antunes. Letícia se incomoda ao ver Bento abraçar Silvana e Lorenzo percebe. Olívia e Tenório se casam. Passam-se três meses. Heloísa entra em trabalho de parto e vai para o hospital. Mercedes desiste de entregar seu filho para Úrsula, que se desespera. Matias tem um surto, e vê Úrsula no hospital. Heloísa tem complicações pós-parto e não consegue ver o filho. Úrsula rouba o bebê de Heloísa.



Cara e Coragem

Ítalo se entristece com a revelação de Anita sobre Jonathan. Marcela manda Paulo investigar a explosão do carro de Pat e o desaparecimento de Baby. Jonathan conta para Pat que Ítalo tinha um relacionamento com Clarice quando ela morreu. Rebeca indaga Danilo sobre o suposto assalto. Danilo obriga Bob Wright a fingir que também apanhou durante o assalto, mas Rebeca percebe que os machucados dele são falsos. Gui repara que Alfredo e Pat não estão bem. Milton incentiva Alfredo a investir em Olívia. A mando de Leonardo, Regina tenta seduzir Kaká Bezerra para acessar o cofre da Coragem.com. Renan se irrita ao ver Rico na companhia de dança e briga com Lou. Pat e Moa perguntam por que Ítalo omitiu que namorava Clarice.



Pantanal

José Lucas fica arrasado com a ausência de José Leôncio em seu casamento com Érica. José Leôncio acaba atendendo ao pedido de Filó para hospedar Maria Bruaca, mas deixa claro a Alcides que o peão está abusando de sua bondade. Zuleica se preocupa ao saber que Roberto e Renato saíram de barco sozinhos. Trindade aconselha Alcides a não envolver Muda na vingança contra Tenório. Tibério proíbe Muda de falar com Alcides. Tenório pede ajuda a José Leôncio para encontrar os filhos e acaba vendo Maria Bruaca.