Mar do Sertão

Deodora convence Pajeú a atentar contra José. Jessilaine e Xaviera impedem Timbó de sofrer um golpe de Floro e Vespertino. Candoca e José falam com Levi sobre o Coronel. Maruan decide se converter ao catolicismo para casar com Labibe. Tertulinho discute com Candoca e José por terem chamado Levi para tratar o Coronel. Tertulinho contrata Márcio Castro para interditar o pai. Timbó pede que Fubá Mimoso/Dom Tião leia

os documentos de Vespertino e Floro. Pajeú prepara uma cova em seu terreno e deixa Cirino

com Lorena. Candoca lê a carta de Pajeú e se desespera.

Vai na Fé

Sol e Bruna vendem quentinhas no centro da cidade cantando e dançando funk. Chega a fiscalização, e as duas têm de sair correndo. Lumiar faz 40 anos, e Ben, Simas e Theo lembram passado dos três nos bailes funk da Zona Norte do Rio. Ben dá um barquinho de presente à ela, que não entende. Jenifer chega à faculdade e logo esbarra com a influencer Guiga. Depois, ela conhece Yuri e Isabela. Os três são os únicos estudantes bolsistas. Sol chega à casa de shows para entregar as quentinhas e reencontra Vitinho, amigo do passado. Produtor de Lui Lorenzo, ele a chama para dançar no lugar de Érika, demitida. Marido de Sol, Carlão não gosta.

Travessia

Chiara não acredita em Núbia, que diz que Ari não tem um caso com Brisa. Joel aconselha Brisa a não dar importância para as acusações de Núbia. Oto pede a Flora uma indicação de advogado, e diz que pensa em se entregar. Ari fica sem entender o motivo de Chiara ter enviado as malas com as roupas do namorado para o escritório. Laís alerta Olívia para não ceder às investidas de Moretti. Stenio avisa a Moretti para ficar longe

de Olívia. Chiara avisa a Guerra que não quer ver mais Ari em sua casa.

Brisa desconfia de que a cliente de Rose seja Núbia. Creusa apresenta Pilar para Helô.