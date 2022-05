Além da Ilusão

Isadora fala de Joaquim e Rafael para Nelsinho. Constantino pede a ajuda de Margô. Nelsinho convida Isadora para participar de uma gincana beneficente. Joaquim, Davi e Arminda alertam Violeta quanto à aproximação de Isadora e Nelsinho. Margô se insinua para Francisco. Joaquim confronta Nelsinho. Leopoldo se oferece para ajudar Inácio a ficar com Arminda. Davi tenta se reaproximar de Isadora. Eugênio e Violeta se preocupam com o surto de malária. Augusta cuida de Abílio. Nelsinho garante a Tavito que seduzirá Isadora. Joaquim e Davi se unem contra Nelsinho.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme freia o carro e evita uma batida. Neném escolhe Tina para jogar. Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete. Roni alerta Neném sobre Tina. Guilherme tem lapsos de memória e fica preocupado. Neném se acerta com Tina. Gabriel avisa que a banda de Murilo foi chamada para um programa de TV e tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. O time de Tina e Soraia ganha o campeonato. Rose estreia na TV. Cora se irrita ao ver Roni com Tina. Paula se emociona com o vídeo de Flávia. Guilherme desmaia em casa.



Pantanal

Juma fica orgulhosa de Jove. Guta se oferece para ensinar a mãe a se maquiar. Maria Bruaca conta para Guta que Tenório a chamou de Zuleica na cama. Muda se emociona com a demonstração de amor de Tibério e confessa ao peão que seu nome verdadeiro é Rute. Jove diz a Tadeu que o Velho do Rio é seu avô. Muda aceita ir para a fazenda com Tibério. José Leôncio fica transtornado com a morte de Tião. Tadeu diz a Jove que ele não merece o pai que tem. José Lucas exibe um sorriso parecido com o de Joventino.