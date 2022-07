Magazine Confira o resumo das novelas desta segunda-feira, 18 de julho de 2022

Além da Ilusão Isadora finge dormir quando Joaquim chega no quarto. Santa avisa que Julinha e Constantino não podem saber que Inácio ficou milionário. Davi tem uma ideia para convencer Isadora de sua inocência. Heloísa pede para Isadora não denunciar Davi. Bartolomeu implora o perdão de Leônidas. Úrsula se encontra com Abel. Santa se preocupa com a auditoria no cass...