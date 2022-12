Mar do Sertão

Pajeú intimida Irma e a obrigada a deixar a cidade. Xaviera não consegue encontrar o documento de Rivaldo. O Coronel estranha a presença de Tertulinho em sua casa. Deodora seduz Pajeú. José se lembra de seu acidente e fica furioso. Candoca sonha com José e acorda chorando. Deodora volta para casa, e Xaviera e Timbó se escondem. José descobre que Irma foi embora e se desespera. Ismênia implora que Tertulinho traga Deodora de volta para casa. Pajeú vai atrás de Deodora. Candoca vê José sair e fica apreensiva. José pergunta para Tertulinho por Irma.



Cara e Coragem

Leonardo chora com a traição de Regina e Danilo. Olívia pergunta a Alfredo se Moa é o pai biológico de Sossô. Ítalo conta para Anita que ele e Clarice se beijaram. Clarice tenta convencer Leonardo a denunciar Regina. Jéssica hostiliza Andréa para defender Duarte. Alfredo confirma a Olívia que Moa é o pai biológico de Sossô. Martha acolhe Leonardo ao ver o filho destruir a foto com a esposa. Danilo encontra os documentos que procurava sobre a SG. Joca aparece no brechó com um novo visual, e Dalva se interessa por ele. Danilo comprova a Clarice que também é herdeiro da SG. Ísis conta para Renan que Lou e Rico vão se casar. Martha e Clarice se preocupam quando Dona Lia avisa que Leonardo saiu de casa escondido. Leonardo procura Regina. Alfredo decide conversar com Pat.



Travessia

Helô avisa a Brisa que Oto pode ser preso. Laís e Monteiro desabafam com Joel, dizendo que Theo não deixa o computador. Chiara e Ari seguem Guerra para observar a moça com quem o empresário vai se encontrar. Silene consegue sensibilizar Guerra. Guida convida Sara para entrar em sua casa, ao observar a moça perguntando a Moretti por Débora. Guida dá o telefone de Leonor para Sara. Cidália critica Guerra por ter dado dinheiro a Silene. Moretti diz a Sara que o filho que Débora esperava não era dele. Sara mostra a Dante a mensagem que Débora mandou a Moretti, na época da gravidez. Helô avisa a Stenio da possibilidade de o Juiz querer resgatar o inquérito de Brisa. Ari e Brisa estão diante do Juiz.