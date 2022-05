Além da Ilusão

Iolanda leva Joaquim para o hospital. Margô diz a Rafael que Iolanda não pode ajudá-lo. A polícia revista o engenho de Violeta. O delegado e seus homens são hostis com Felicidade e Letícia, e Onofre se arrepende da denúncia. Joaquim tenta subornar Iolanda. Mércia percebe o carinho de Tenório por Olívia. Bartolomeu pede perdão a Leônidas. Joaquim consola Isadora, e Heloísa percebe as más intenções do rapaz. Margô chantageia Úrsula. Julinha decide vender o quadro que comprou no leilão. Onofre confessa a Tenório que foi ele quem fez a denúncia à polícia. Iolanda se muda para a casa de Davi.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Flávia estranha o comportamento de Paula depois de a empresária saber a verdade sobre a filha. Tina decide sair com Roni, e Neném não gosta. Celina afirma a Daniel que Guilherme precisa ser interditado. Neném convence Nedda a não aceitar dinheiro de Roni. Flávia diz que não perdoará sua mãe, e Paula fica arrasada. Cora vê Roni se divertir com Tina. Guilherme pede para Rose manter o segredo sobre a paternidade de Tigrão. Ingrid questiona Paula sobre seus cuidados com Flávia. Carmem ouve a conversa de Paula com Marcelo. Neném fala com Roni sobre Tina e Nedda. Paula descobre que Carmem grampeou o telefone de sua sala. Guilherme volta a operar. Flávia ouve Celina e Daniel falando do marido e fica desconfiada. Guilherme vê Tigrão com Neném.

Pantanal

Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa. Madeleine decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de Jove para Muda. Zaquieu ajuda Madeleine com sua nova live. Guta sente ciúmes de Juma e discute com Jove. Nayara abandona seu emprego para trabalhar com Madeleine. Tadeu vê Guta chorando e culpa Jove. Jove compara José Leôncio com o Velho do Rio. Guta dá um ultimato em Tenório.