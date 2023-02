Mar do Sertão

Tertulinho diz para Xaviera que Deodora quer falir a fazenda Palmeiral. O Coronel se confidencia com a pastora Dagmar. Timbó sente ciúmes de Tereza com Noé. Sabá e Nivalda espionam a casa de Timbó. Márcio Castro e Laura tramam contra Tertulinho. Deodora pede para Pajeú reatar com ela. Firmino decide escrever cartas de amor anônimas para Lorena. José prepara uma surpresa para Candoca. Dom Tião chega ao consultório de Savinho e encontra Xaviera e Tertulinho. Sob efeito de anestésico, Xaviera confessa que, com a ajuda de Timbó, enganou Fubá Mimoso na aparição da Compadecida. Deodora se desespera ao ver Noé Dantas.

Vai na Fé

Lumiar fica desolada ao ver a desorganização de sua casa. Yuri marca uma entrevista com o suposto pai de Jenifer. Aurélio e Ruth preparam uma surpresa para Ben e Lumiar. Jenifer descobre que foi enganada por Vitinho. Lui é humilhado na internet quando mostra o resultado do procedimento que fez no rosto. Sol paga Joel o valor do carro. Duda sugere que Marlene faça comida vegetariana. Todos os shows de Lui são cancelados. Sol vai falar com Lui e se assusta ao ver seu rosto. Horácio e Marlene se interessam um pelo outro. Lui tem uma ideia para ajudar Sol. Jenifer vai à mansão de Lui falar com Vitinho e, ao ver Sol, exige saber quem é seu pai biológico.

Travessia

Dante orienta Oto a não ficar próximo de Brisa. Oto se emociona ao olhar Brisa. Moretti se preocupa ao perceber que não vai conseguir fazer o pagamento no prazo estipulado pelo chantagista, e resolve pedir ajuda a Laís para localizar Stenio. Brisa conversa com Bia, sem saber que a moça é namorada de Oto. Mesmo disfarçados, Oto e Brisa cruzam seus olhares no bloco de Carnaval.