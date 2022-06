Além da Ilusão

Isadora não acredita nas acusações de Rafael contra Joaquim. Eugênio fica desnorteado ao ver Dirce. Fátima e Benê contam a história da adoção de Olívia. Francisco sugere que Leopoldo se interne em uma clínica. Cipriano desabafa com Giovanna sobre Emília, que comemora sua fortuna. Joaquim exige que Eugênio demita Rafael. Violeta pede que Rafael esqueça as acusações contra Joaquim. Dirce afirma a Eugênio que Úrsula é uma vigarista. Tenório repreende Benê por não contar toda a verdade para Olívia. Davi avista Joaquim com uma mulher.



Cara e Coragem

Anita deixa o bar, e Samuel a segue. Andréa Pratini se insinua para Moa. Anita consegue se esconder de Samuel. Danilo convida Bob para trabalhar para ele. Moa se incomoda com a brincadeira de Rico sobre os ciúmes de Pat. Leonardo pensa em uma estratégia para se aproximar do casal de dublês. Martha comenta com Vini sobre sua desconfiança a respeito de Regina. Leonardo se opõe ao pedido de Martha sobre a volta de Ítalo como segurança da empresa. Pat não deixa Moa falar sobre seu encontro com Andréa. Moa, Rico e Pat convidam Ítalo para entrar na sociedade da Coragem.com. O investigador Paulo procura Samuel. Ítalo é chamado para uma reunião na SG. Anita queima o cartão de visitas de Clarice que encontra guardado com outros objetos.



Pantanal

Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu pede perdão a José Leôncio. Zuleica conta a Tenório que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que atearam fogo à mata. Trindade afirma que quem ganhar a sela de prata irá mandar na fazenda. Filó convence Tadeu de que ele é filho de José Leôncio. Marcelo se arrepende de ter ajudado na venda de terras de Tenório. José Leôncio acorda com um mau pressentimento. O Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.