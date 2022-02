Além da Ilusão

Assustado com a presença da polícia, Davi assume a identidade de Rafael. Jacinto declara que Rafael está em coma, sem documentos que o identifiquem. Davi tem alta hospitalar e Jacinto informa que os donos da Tecelagem Tropical vieram lhe pegar. Violeta e Eugênio se apresentam a Davi. Augusta reconhece Davi e confronta o mágico. Úrsula avisa a Joaquim que Isadora voltou para Campos com Arminda. Bento descobre que Lorenzo pagou para publicar seu conto no jornal. Fátima, Olívia, Felicidade e Emília decidem ajudar Bento. Isadora chega a Campos, mas é surpreendida por Joaquim.



Quanto Mais Vida Melhor

Teca avisa a Roni que Neném bebeu toda a água adulterada. Flávia defende Guilherme para Rose. Guilherme tenta convencer Tigrão a depor contra a mãe. Jonas escolhe Neném e Chicão para o teste antidoping. Flávia estranha a oferta de emprego que Gabriel fez a Juca. Marcelo e Paula descobrem um cofre na sala de Carmem. Carmem ajuda Gabriel no plano de vingança contra Flávia. Rose tenta falar com Guilherme sobre Tigrão. Juca é acusado de roubar o Bar Wollinger. Carmem pede para ver o exames de Paula. Celina suspeita da paternidade de Tigrão. Tina ouve Neném e Nedda falando sobre Roni ser seu pai.



Um Lugar ao Sol

Bárbara implora para que Lara deixe Christian/Renato. Lara estranha quando Noca defende Thaiane, que se emociona com as palavras da avó. Inácia se nega a dar dinheiro para Valdir. Ilana confessa a Gabriela que sente algo por ela, e sugere que as duas se afastem. Bárbara afirma a Christian/Renato que ele terá que indenizá-la por infidelidade, conforme cláusula de seu contrato nupcial.