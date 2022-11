Mar do Sertão

Candoca confessa a Lorena que teme que José não seja mais o homem que conheceu na juventude. Sabá Bodó desabafa com Nivalda a tristeza de estar sendo destratado por todos na cidade. Deodora incentiva Tertulinho a esquecer Candoca e se aproximar de Laura. José confronta Tertulinho sobre as promissórias. Cira desconfia da proximidade entre Laura e Deodora. Vespertino confessa a Deodora que deu as promissórias de Tertulinho para José. Timbó descobre que a pulseira que ganhou de Latifa é falsa. Candoca questiona o porquê de José estar com as promissórias.



Cara e Coragem

Regina se preocupa com a possibilidade de Clarice denunciar Leonardo. Duarte pede a ajuda de Lou. Pat conversa com Moa sobre sua relação com Andréa. Duarte avisa a Jéssica que irá se revelar durante a festa. Lou anuncia para os convidados que Bob Wright quer fazer um pronunciamento. Todos ficam chocados com a revelação de Duarte. Andréa se enfurece com Pat por não ter contado sobre Bob e decide não ajudar mais Moa. Gustavo se entristece com Rico por ter escondido o que descobriu sobre Bob. Jéssica, Olívia e Lou ficam após a festa na mansão para apoiar Duarte. Andréa sofre por causa de Bob. Hugo foge de uma repórter na rua. Pat lamenta a falta de memória de Moa. Duarte pede perdão a Gustavo. Rebeca pensa em Moa e Danilo antes de prestar seu depoimento. Danilo diz a Duarte que se preveniu para não ser associado a Bob Wright. Leonardo informa a Clarice que renunciará à presidência da SG.



Travessia

Oto confessa a Brisa que está apaixonado por ela. Talita diz a Gil que não quer morar com ele. Creusa e Helô estão cismadas com a viagem de Stenio. Creusa conta a Helô que Brisa está namorando Oto, e a delegada aconselha a alertar Juliana sobre o relacionamento dos dois. Ari comunica a Dante que se mudou para a casa de Guerra. Dante questiona a honestidade de Gil para Ari. Juliana pede a Ari que pense na possibilidade de entendimento com Brisa, em prol de Tonho. Guida apresenta Helô para Oto. Isa sai da sala quando Monteiro chega para dar aula. Theo avisa a Laís e a Monteiro que Isa não voltou do colégio. Brisa recebe Oto em sua casa.