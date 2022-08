Mar do Sertão

Zé Paulino e Candoca se beijam às margens do rio. Candoca questiona se Zé Paulino sentirá falta da região quando os dois partirem. Deodora lamenta a relação de Tertúlio com o filho. Tertulinho foge de um marido traído. Candoca descobre que haverá um evento em Canta Pedra no dia de seu casamento com Zé Paulino e confronta Sabá Bodó. Zé Paulino pede que Padre Zezo o ajude a contar para Candoca que terá que adiar a data do casamento. Candoca é presa por desacato à autoridade, e Zé Paulino a liberta. Tertulinho se encanta por Candoca.

Cara e Coragem

Leonardo desmaia no cemitério, e Anita pede ajuda aos funcionários. Pat se declara para Moa. Alfredo comenta com Joca que está se envolvendo com uma mulher. Regina abre o cofre da Coragem.com com a ajuda de Kaká Bezerra. Jéssica tenta convencer Anita a desistir de ir à polícia. Lou observa Rico com Márcia e se lembra do beijo que trocaram. Lucas pressiona Jéssica para saber sobre a história dela com Duarte. Ítalo flagra Kaká na sala de inteligência da Coragem.com e pressiona o dublê. Moa termina com Andréa, que finge não se importar com o fim do relacionamento. Rebeca pede para conversar com Moa sobre Danilo. Regina encontra Leonardo desorientado na praia.

Pantanal

Zaquieu sente medo de Trindade. José Leôncio está disposto a ajudar Maria Bruaca na luta pelos seus direitos. Zaquieu alerta Trindade que Irma pode deixar o peão. Roberto e Renato pedem para Zuleica dizer a Tenório que eles querem voltar para São Paulo. Maria Bruaca conversa com advogada que a orienta em relação ao divórcio. Filó tem medo de Tenório agir com represália contra José Leôncio.