Além da Ilusão

Davi observa Isadora ser levada pelo delegado Salvador. Violeta recebe a notícia da prisão da filha e se desespera. Nelsinho enfrenta Salvador. Davi vai com Augusta para a delegacia. Joaquim senta próximo ao cartaz da polícia em que se vê a foto de Davi como procurado. Violeta confronta Isadora. Aguinaldo se preocupa com Tenório. Com a ajuda de Augusta, Davi retira o cartaz dele da delegacia. Isadora descobre que terá que dormir na delegacia e fica assustada. Joaquim ameaça o dono da sorveteria. Julinha coloca Tavito para trabalhar com Mariana. Nelsinho empresta seu quarto de hotel para Isadora.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme garante a Flávia, Neném e Paula que ele será o escolhido pela Morte. Nedda obriga Edson a trabalhar no Neném Coiffeur. Flávia discute com Guilherme e vai embora. Paula sofre com o desprezo da filha mais velha. Guilherme desmaia nos braços de Neném. Celina pede para Flávia não ir embora. Cora afirma a Tucão que está contra Roni. Guilherme recebe os resultados de seus exames. Flávia se recusa a reatar com Guilherme. Começa o jogo de estreia de Neném. Rose consegue um furo de reportagem. Neném faz um gol. Paula e Carmem fazem pole dance na Pulp Fiction. Paula pede a ajuda de Neném, no momento em que ele está comemorando com Rose.



Pantanal

Tibério alerta Muda sobre Juma. Túlio admira a destreza de José Lucas com o berrante. Maria Bruaca deixa claro a Tenório que sabe da existência de Zuleica. Muda conta toda a verdade de sua história para Juma. José Lucas conta a Túlio que sua avó lhe dizia que chamavam seu pai de mineirinho. Juma diz a Muda que elas vão matar Tenório. Maria Bruaca contrata Zefa para fazer o serviço da casa. Irma procura trazer Mariana à realidade. A pedido de José Leôncio, Tibério convence Juma a vender o gado e a melhorar de vida. José Leôncio se emociona ao ser apresentado por Túlio a José Lucas, reconhecendo a imagem de seu pai.