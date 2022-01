Malhação

Os alunos da Ribalta e da academia de Gael expulsam Olavo e Josefina. Duca volta para casa. Lucrécia afirma a Edgard que ele pode ser o pai de Jade. Dandara aconselha Bianca a conversar com Duca. Nat explica para Germano como recuperou sua memória e lamenta ter perdido Duca. Bianca pede que Duca resolva sua história com Nat. Sol procura um corretor de imóveis e planeja se mudar com Bete. Germano beija Roberta. Gael, Edgard, Dandara e Lucrécia se unem aos alunos da fábrica contra Josefina, que chega com a polícia ao local. Lobão jura vingança contra Gael.



Nos Tempos do Imperador

Zayla defende Guebo de Borges, que afirma que o rapaz está detido. Dominique ampara Teresa, que passa mal. Pedro lamenta com Luísa o andamento da Guerra do Paraguai. Para afastar Pilar de Solano, Elisa ajuda a médica a se disfarçar como um soldado brasileiro. Justina consegue que Luís Gama defenda Guebo. Dolores confronta Tonico, e Nélio garante à esposa que encontrará Mercedes. Tonico exige que Borges descubra uma prova do caso entre Pedro e Luísa. Vitória cede à Clemência e aceita adiar sua viagem a Paris. Pilar e Samuel se encontram em meio à guerra.



Quanto Mais Vida Melhor

Neném e Paula pensam em Flávia. Marcelo avisa a Carmem que Flávia descobriu sobre a sabotagem. Paula não consegue falar com Flávia e decide iniciar o lançamento de seu creme. Carmem manda Gabriel procurar a namorada na Terrare. Rose não consegue lembrar da música-tema de seu relacionamento com Guilherme. Os convidados recebem os kits com os cremes adulterados. Gabriel chega à Terrare, mas não consegue tirar Flávia da sala onde está presa.



Um Lugar ao Sol

Christian/Renato declara seu amor por Lara. Christian/Renato avisa a Leila que está morando em novo endereço. Mateus tenta reatar seu relacionamento com Lara, que confessa gostar de Christian/ Renato. Mel diz a Nicole que Paco ainda gosta da dubladora. Bárbara pede ajuda a Santiago para não perder Christian/Renato. Ravi pede a Adel para lhe ajudar a encontrar Joy. Santiago convida Christian/ Renato para jantar em sua casa. Noca incentiva Lara a vivenciar o sentimento que tem por Christian/Renato.